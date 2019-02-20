Наплыв белых медведей на остров Врангеля снизился после ликвидации свалок

Белые медведи стали намного реже задерживаться у жилья человека на арктическом острове Врангеля после того, как люди ликвидировали свалки пищевых отходов, рассказал директор одноименного заповедника Александр Груздев.

По его мнению, данный шаг, а также соблюдение мер безопасности помогли снизить количество конфликтных ситуаций с хищниками.

«Работники сторонних организаций, которые находятся на острове, пытались устраивать свалки… тогда медведи собирались на этой территории и задерживались на долгий период. В итоге это создавало напряженные ситуации. Сейчас все отходы уничтожаются, поэтому медведям нет смысла задерживаться», — цитирует Груздева ТАСС.

Он рассказал, что сейчас на острове Врангеля медведей немного, большинство в берлогах, откуда они начнут выходить в первых числах марта. Лишь изредка на центральный кордон заповедника «Ушаковское» заходят животные, которые всю жизнь проводят на льду. Их численность зависит от того, сколько особей успело перейти на берег до начала разрушения льда. Так, директор учреждения вспомнил, как два года назад на острове Врангеля были замечены боле 700 белых медведей.

По его словам, на сегодняшний день нет эффективных спецсредств для дистанционной защиты от этих краснокнижных хищников, которые не убивали бы их. Необходимость в разработке таких средств есть, так как присутствие людей в Арктике только нарастает и проблем с медведями будет больше, уверен Груздев.

9 февраля правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа было замечено 52 хищника, некоторые из них вели себя агрессивно. На следующий день властями было принято решение о переброске животных в безопасные районы за пределы населенных пунктов. С 19 февраля режим ЧС в регионе отменили.

В настоящее время экологическое подразделение Восточного военного округа очищает остров Врангеля от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Министерства обороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз. Постоянного населения на острове нет, а временное представлено сотрудниками заповедника, военными и метеорологами.