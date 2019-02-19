На Новой Земле сняли введенный из‐за медведей режим ЧС

Власти Новой Земли с 19 февраля отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за нашествия белых медведей, сообщил глава местной администрации Жиганша Мусин.

По его словам, на сегодняшний день присутствие хищников значительно сократилось. За пределами населенных пунктов наблюдается не более трех особей, пишет ТАСС.

«Весь комплекс мер по контролю за ситуацией с медведями продолжает осуществляться: это и круглосуточное патрулирование, и наблюдение, и контроль за свалками», — сказал Мусин, отметив, что угроза минимизирована.

9 февраля правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа было замечено 52 хищника, некоторые из них вели себя агрессивно. На следующий день властями было принято решение о переброске животных в безопасные районы за пределы населенных пунктов.