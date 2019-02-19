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На Новой Земле сняли введенный из‐за медведей режим ЧС

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Фото: Global Look Press/GTW/imagebroker
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Власти Новой Земли с 19 февраля отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за нашествия белых медведей, сообщил глава местной администрации Жиганша Мусин.

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По его словам, на сегодняшний день присутствие хищников значительно сократилось. За пределами населенных пунктов наблюдается не более трех особей, пишет ТАСС.

«Весь комплекс мер по контролю за ситуацией с медведями продолжает осуществляться: это и круглосуточное патрулирование, и наблюдение, и контроль за свалками», — сказал Мусин, отметив, что угроза минимизирована.

9 февраля правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа было замечено 52 хищника, некоторые из них вели себя агрессивно. На следующий день властями было принято решение о переброске животных в безопасные районы за пределы населенных пунктов.

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