Минобороны поможет разобраться с белыми медведями на Новой Земле

Командование Новоземельского гарнизона Минобороны примет меры, чтобы обезопасить жителей поселка Белушья Губа от белых медведей.

Как сообщает газета «Красная Звезда», сформирована рабочая группа из представителей военного ведомства и экологов. В качестве первоочередной меры принято решение о переносе с 2021 на 2019–2020 годы строительства мусоросжигательного комплекса.

Минобороны будет оказывать всевозможную помощь администрации округа Новая Земля по снижению угрозы со стороны животных. В настоящее время из-за снижения температуры укрепился лед и белые медведи на острове возвращаются к охоте на тюленей.

10 февраля глава администрации Новой Земли рассказал, что в нескольких населенных пунктах зафиксировано скопление белых медведей. В ближайшее время их планируется вывезти в безопасные районы. Он подчеркнул, что отстрел краснокнижных животных будет производиться только в крайних случаях.

Днем ранее правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. По его информации, в районе поселка Белушья Губа замечено 52 хищника, некоторые из которых ведут себя агрессивно.