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Минобороны поможет разобраться с белыми медведями на Новой Земле

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Командование Новоземельского гарнизона Минобороны примет меры, чтобы обезопасить жителей поселка Белушья Губа от белых медведей.

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Как сообщает газета «Красная Звезда», сформирована рабочая группа из представителей военного ведомства и экологов. В качестве первоочередной меры принято решение о переносе с 2021 на 2019–2020 годы строительства мусоросжигательного комплекса.

Минобороны будет оказывать всевозможную помощь администрации округа Новая Земля по снижению угрозы со стороны животных. В настоящее время из-за снижения температуры укрепился лед и белые медведи на острове возвращаются к охоте на тюленей.

10 февраля глава администрации Новой Земли рассказал, что в нескольких населенных пунктах зафиксировано скопление белых медведей. В ближайшее время их планируется вывезти в безопасные районы. Он подчеркнул, что отстрел краснокнижных животных будет производиться только в крайних случаях.

Днем ранее правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. По его информации, в районе поселка Белушья Губа замечено 52 хищника, некоторые из которых ведут себя агрессивно.

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