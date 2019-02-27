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ФАС оценила возможность роста цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рост цен на бензин в текущем году будет ниже инфляции, рассказал журналистам в среду, 27 февраля, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

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«Не стоит (ожидать повышения цен на бензин. — Ред.). Кроме того, маржа даже в рознице очень высокая у бензоколонок. Они пережили достаточно сложный период и сейчас, наоборот, хорошо зарабатывают. Поэтому потенциала для роста (цен на топливо. — Ред.) нет», — цитирует главу ФАС РБК.

По его словам, принятый в нефтяном секторе налоговый механизм защищает внутренний рынок от резких ценовых колебаний внешней конъюнктуры.

25 февраля сообщалось, что аналитики зафиксировали удешевление топлива в России: средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизились на 3 копейки и 4 копейки — до 41,96 рубля и 45,10 рубля за литр соответственно.

В 2019 году на российских автозаправках вновь начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

 

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Несмотря на это, сейчас Россия всё еще занимает второе место по дешевизне топлива в Европе.

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