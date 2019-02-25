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Аналитики зафиксировали снижение цен на бензин в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России снизились на 3 копейки и 4 копейки — до 41,96 рубля и 45,10 рубля за литр соответственно. Падение стоимости было зафиксировано аналитиками Thomson Reuters Kortes с 18 по 22 февраля 2019. 

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Так, больше всего Аи-92 подешевел в Центральном федеральном округе — на 6 копеек, показав цену в 41,65 рублей за литр. При этом средние биржевые цены на бензин указанной марки составили 41 276 рублей за тонну, что на 1673 рубля больше, чем неделей ранее.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42 890 рублей за тонну, что на 1723 рубля выше, чем неделей ранее, отмечает ТАСС

Также аналитики зафиксировали снижение дизельного топлива. В среднем оно подешевело на 6 копеек, до 47,60 рублей за литр. Максимальное падение цены было отмечено в Приволжском федеральном округе — на 15 копеек, до 46,40 рубля за литр.

Подешевел и авиационный керосин. Стоимость тонны в российских аэропортах упала на 160 рублей и составила 60 891 рубль.

В 2019 году на российских автозаправках вновь начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Несмотря на это, сейчас Россия всё еще занимает второе место по дешевизне топлива в Европе.

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