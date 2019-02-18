Цены производителей на бензин снизились почти на 20%

Росстат зафиксировал, что цены производителей на автомобильный бензин снизились 19,1% в январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении службы в понедельник, 18 февраля.

Также в этот период отмечено снижение стоимости дизельного топлива на 9,2%.

По данным Росстата, по итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Несмотря на это, сейчас Россия всё еще занимает второе место по дешевизне топлива в Европе.

В 2019 году на российских автозаправках вновь начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.