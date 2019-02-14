В правительстве дали прогноз по ценам на бензин

Правительство России не ожидает снижения цен на бензин. Об этом 14 февраля рассказал журналистам вице-премьер страны Дмитрий Козак на инвестфоруме в Сочи, передает ТАСС.

Он сообщил, что после небольшого снижения цен — на 1–2 копейки — стоимость бензина всё равно восстановится.

Когда цена поднимается на определенный «пьедестал», она редко с него сходит, добавил Козак.

11 февраля был назван регион с самым доступным бензином — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там на среднюю зарплату можно приобрести 2006 л в месяц.