Судебный процесс по делу племянника телеведущего, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева Сергея начался в среду, 27 февраля, в Мюнхене. Гражданина Германии, священника Русской православной церкви обвиняют в нарушении закона о контроле над оружием и подготовке «серьезного преступления против украинского государства», угрожающего его госбезопасности. Об этом сообщает RTVI.

В августе 2014 года Сергей Киселев проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). У него было при себе оружие — автомат Калашникова и пистолет.

Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае прошлого года его задержали в Болгарии и передали немецким властям, передает НСН.

Киселев внесен в список священников зарубежного управления Русской православной церкви Московского патриархата.

5 февраля Дмитрий Киселев рассказал в интервью Юрию Дудю, что его племянник воевал в Донбассе, за что был награжден.

По словам телеведущего, в Европе считают, что те, кто воюет против киевского режима в Донбассе, являются террористами. Однако журналист подчеркнул, что действующая на Украине власть — фашистская, а его племянник воевал «на стороне добра», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дмитрий Киселев также сообщил, что оказывает поддержку семье племянника, у которого трое детей.