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Отстрел лисиц объявили в Орловской области

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Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области выдало разрешение на отстрел лисиц. До середины апреля охотники могут добыть девять животных.

Отстрел необходим для регулирования численности лисиц. Охотники могут пользоваться различными типами оружия, а также применять охотничьих собак норных пород. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Охота разрешена в охотничьих угодьях общественной организации детского отдыха, туризма и стрелково-охотничьего спорта «Орловчанка», у Верховского молочно-консервного завода и ООО «Новый город». На каждой территории можно произвести отстрел трех животных. Охота продлится со 2 марта по 14 апреля.

Ранее отстрел лисиц был объявлен с 1 по 28 февраля. Охотники могли добыть 148 животных любого пола и возраста.

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