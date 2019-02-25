Охотникам в НАО предлагают памятки для определения краснокнижных птиц

В Ненецком автономном округе создали памятку, которая поможет отличить краснокнижных птиц от обычных. Она предназначена для местных охотников.

Исследования орнитологов показали, что в большинстве случаев охотники не умеют отличать основные виды водоплавающих в полете. К примеру, они не видят разницы между тундровым гуменником и краснокнижным лесным гуменником, синьгой и краснокнижным турпаном, бололобым гусем и краснокнижной пискулькой, отмечает ИА FlashNord.

Памятку разработали ведущие специалисты в этой области, которые занимаются изучением водоплавающих птиц на территории округа. В ней имеются красочные иллюстрации птиц, перечислены основные ограничения и запреты по охоте, этические нормы поведения и контакты для передачи сведений об окольцованных птицах.

Документ размещен на сайте департамента природных ресурсов и экологии НАО. Во время выдачи разрешений на весеннюю охоту будут выдавать памятки в бумажном виде.