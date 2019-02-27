Новый Kia Soul появится в России летом

Новое поколение кроссовера Kia Soul появится у российских дилеров летом 2019 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем 27 февраля в редакцию «Известий».

Kia Soul 2019 модельного года построен на новой модульной платформе. При этом внешне автомобиль выглядит шире благодаря светодиодным фарам с прозрачным декоративным элементом. Большая решетка радиатора окрашивается в два цвета. Сзади появились фонари, напоминающие бумеранги, и сдвоенные выхлопные трубы, расположенные по центру.

Что касается габаритов, то кроссовер стал на 56 мм длиннее, а его колесная база увеличилась на 30 мм, ширина и высота остались прежними. Длина, ширина и высота новой модели составляет 4197, 1801 и 1600 мм соответственно.

В России автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами бензиновых двигателей: двумя атмосферными, объемом 1,6 л (120 л.с.). и 2,0 л (147 л.с.), а также турбонаддувным 1,6 л (200 л.с.). Трансмиссий также будет три: шестиступенчатая механическая, автоматическая коробка передач с шестью передачами и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Подробности о комплектациях и ценах на новый Kia Soul в России будут представлены ближе к дате начала продаж.

21 февраля сообщалось, что в марте на Женевском международном автосалоне компания Kia покажет свой новый концептуальный электромобиль.