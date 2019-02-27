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Экс-адвоката Трампа лишили права работать в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Апелляционный суд в Нью-Йорке лишил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк.

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Как сообщает Bloomberg, решение связано с тем, что ранее Коэн был признан виновным в совершении серьезных преступлений. По законам штата, это автоматически влечет за собой лишение права на адвокатскую практику.

В январе Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы.

Он признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Также Коэн сознался в том, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Показания Коэна американские СМИ назвали самым мрачным моментом за всю историю американского президентства. Как утверждает NBC News, все обвинения говорят о том, что Трамп знал о преступной деятельности и руководил ею.

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