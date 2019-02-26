Военные ЛНР не пустили в республику украинских диверсантов

Группа диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе десяти человек пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Инцидент произошел 26 февраля в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Группа пыталась пройти в районе населенного пункта Золотое, сообщает «РИА Новости», но была замечена военнослужащими ЛНР и в результате ответного огня отступила.

18 февраля Марочко рассказал, что пять украинских спецназовцев подорвались на минном поле при попытке проникнуть в ЛНР. Всего в диверсионной группе, по его словам, было 12 человек.

По данным ООН из-за конфликта на юго-востоке Украина входит в число самых заминированных и опасных стран в мире.