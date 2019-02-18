Пять силовиков ВСУ подорвались на минах при попытке проникнуть в ЛНР
Пятеро украинских спецназовцев подорвались на минном поле при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил 18 февраля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, силовики входили в диверсионную группу из 12 человек, пишет РЕН ТВ.
«В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8 отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями. Огонь на поражение не открывался. При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле», –– приводит слова Марочко агентство NewsFront.
Отмечается, что в результате подрыва пять украинских военных погибли или были тяжело ранены.
ВСУ эвакуировали трех человек. Тела двух погибших были оставлены на месте инцидента.
16 февраля автомобиль с украинскими снайперами подорвался на собственной мине в Донбассе.
По данным ООН из-за конфликта на юго-востоке Украина входит в число самых заминированных и опасных стран в мире.