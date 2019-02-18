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Пять силовиков ВСУ подорвались на минах при попытке проникнуть в ЛНР

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Фото: РИА Новости
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Пятеро украинских спецназовцев подорвались на минном поле при попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил 18 февраля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По его словам, силовики входили в диверсионную группу из 12 человек, пишет РЕН ТВ.

«В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8 отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями. Огонь на поражение не открывался. При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле», –– приводит слова Марочко агентство NewsFront.

Отмечается, что в результате подрыва пять украинских военных погибли или были тяжело ранены.

ВСУ эвакуировали трех человек. Тела двух погибших были оставлены на месте инцидента.

16 февраля автомобиль с украинскими снайперами подорвался на собственной мине в Донбассе.

По данным ООН из-за конфликта на юго-востоке Украина входит в число самых заминированных и опасных стран в мире.

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