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Верховная рада исключила возможность прямого диалога с ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Прямой диалог Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) невозможен, заявила в четверг, 21 февраля, первый зампред Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

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«Никакого прямого диалога с псевдореспубликами в оккупированном Российской Федерацией Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет», — написала политик на странице в Facebook.

По ее словам, власти ДНР и ЛНР не являются легитимными, их «не признает даже РФ». Поэтому об освобождении Донбасса нужно говорить с Кремлем, а не с марионетками Кремля.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности к прямым переговорам с Киевом. Он обратил внимание на то, что с приближением выборов президента Украины вооруженные силы страны усилили обстрелы населенных пунктов Донбасса на линии разграничения сторон конфликта. Таким образом, по его мнению, украинские власти пытаются отвлечь избирателей от внутренних проблем, в том числе экономических.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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