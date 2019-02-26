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Писатель Водолазкин обрадовался вхождению Шнурова в состав совета по культуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Писатель Евгений Водолазкин, который наряду с музыкантом Сергеем Шнуровым вошел в состав общественного совета по культуре при Госдуме, обрадовался такому соседству. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Мне кажется, Шнуров имеет такие же права в нашей культуре, как многие другие представители. Шнуров отвечает за определенный сегмент в культуре, и мне крайне симпатично такое соседство. Это неформальная культура. Она тоже существует. Так или иначе, она становится частью общей культуры», — рассказал Водолазкин, добавив, что считает солиста рок-группы «Ленинград» талантливым человеком, а его многие песни будут оценены впоследствии.

Водолазкин также отметил, что огромная популярность исполнителя говорит о потребности на разную культуру в обществе.

«Мне кажется, что собравшись все вместе, а спектр очень широкий — от Шнурова до владыки Тихона, — мы охватим основные культурные современные течения в нашей стране», — добавил писатель.

Ранее 26 февраля стало известно, что российский музыкант, солист рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Наряду с ним к общественному совету также присоединились артист Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин, отмечает «Газета.ру».

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

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