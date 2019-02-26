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Националист Дацик вышел из СИЗО после «голого марша проституток» в Петербурге

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Фото: youtube.com
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Вячеслав Дацик, известный по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, вышел на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом голом марше проституток, когда в ходе нападения на публичный дом в Санкт-Петербурге работниц борделя выгнали голыми на улицу. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» его адвокат Андрей Федорков.

«Только что Дацик вышел из СИЗО-1 в Колпино, сейчас дает стихийную пресс-конференцию», — сказал он.

В марте 2018 года сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт‐Петербурга приговорил националиста Вячеслава Дацика к 3,5 года колонии строгого режима. Кикбоксера признали виновным в нападении на подпольный публичный дом в мае 2016 года.

Суд переквалифицировал обвинение, выдвинутое ранее против Дацика в разбое, на статью УК РФ «Хулиганство». Также его обвинили в побоях и нарушении неприкосновенности жилища.

По версии следствия, Дацик напал на подпольный публичный дом ночью 18 мая 2016 года. Используя металлическую палку, он угрожал насилием девяти людям. Кикбоксер похитил из сейфа деньги и забрал у одной из потерпевших телефон. Кроме того, осужденный избил трех женщин. Потом он выгнал голыми на улицу работниц борделя и их клиентов, а затем отвел всех в полицию. По информации СК, он пытался повторить подобные действия и в соседнем Петроградском районе.

Дацик находился под арестом с мая 2016 года.

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