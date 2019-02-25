Суд не признал экстремистской картину Васи Ложкина

Октябрьский районный суд Новосибирска в понедельник, 25 февраля, в рамках повторного процесса не нашел экстремизма в картине Васи Ложкина (Алексей Куделин) «Великая прекрасная Россия». На запрете картины, которая в судебных документах названа «визуально-текстовым материалом», настаивает прокуратура.

Как сообщает «РИА Новости», новая экспертиза не нашла в картине признаков экстремизма. Специалисты сочли, что хотя полотно и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», но не возбуждает ненависть к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе».

Изначально, в 2016 году, Октябрьский суд Новосибирска признал картину экстремистской, но впоследствии областная инстанция отменила это решение и направила дело на пересмотр.

Художник и музыкант Вася Ложкин известен своими сатирическими картинами, в которых высмеиваются современные стереотипы. Зачастую центральными персонажами картин художника являются коты, зайцы, лампочки.