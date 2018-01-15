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В Кремле прокомментировали идею внесудебной блокировки экстремистских сайтов

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина о внесудебной блокировке экстремистских сайтов.

«Я не стал бы озвучивать какую-то позицию. Это те вопросы, которые подлежат глубокой проработке», — сказал он.

Ранее Бастрыкин предложил ввести в России внесудебный механизм блокировки экстремистских сайтов. По его мнению, это даст возможность оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

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