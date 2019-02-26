Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения в виде содержания под стражей полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву, нападающему ФК «Зенит» Александру Кокорину и другим фигурантам их дела о драках. Об этом говорится в решении суда.

Помимо футболистов, арест был продлен младшему брату Александра Кокорина Кириллу и еще одному фигуранту — Александру Протасовицкому.

«Постановление Тверского суда Москвы от 6 февраля 2019 года, которым в отношении Мамаева, Кокориных и Протасовицкого продлены сроки содержания под стражей до 8 апреля 2019 года каждому, оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит «Интерфакс» выдержку из решения суда.

Представители защиты обвиняемых пытались добиться смягчения меры пресечения, в том числе перевода на домашний арест или освобождения под залог.

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. В отношении нарушителей порядка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».