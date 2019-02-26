Прямой эфир
Сюжет:

Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения в виде содержания под стражей полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву, нападающему ФК «Зенит» Александру Кокорину и другим фигурантам их дела о драках. Об этом говорится в решении суда.

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»
Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов, выборах президента РФС и политической карьере Шипулина

Помимо футболистов, арест был продлен младшему брату Александра Кокорина Кириллу и еще одному фигуранту — Александру Протасовицкому.

«Постановление Тверского суда Москвы от 6 февраля 2019 года, которым в отношении Мамаева, Кокориных и Протасовицкого продлены сроки содержания под стражей до 8 апреля 2019 года каждому, оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит «Интерфакс» выдержку из решения суда.

Представители защиты обвиняемых пытались добиться смягчения меры пресечения, в том числе перевода на домашний арест или освобождения под залог.

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года обвиняемые устроили драку возле гостиницы «Пекин» в Москве, в ходе потасовки пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Второй конфликт произошел в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской, спортсмены устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. В отношении нарушителей порядка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», которое позже переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский омбудсмен попросила пустить к Кокорину врачей «Зенита»
Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева для тренировок в Рязани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017