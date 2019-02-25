Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева для тренировок в Рязани

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены будут проживать на территории базы футбольного клуба «Рязань» и тренировать местных спортсменов, уточнил в обращении парламентарий.

В качестве доводов о необходимости ареста Кокорина и Мамаева следствие предоставило только догадки, отметил представляющий в ГД Рязанскую область депутат. Доказательств, что футболисты угрожали участникам судопроизводства, нет, уверен депутат. Об этом сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Мамаев и Кокорин полностью признали свою вину, не представляют общественной опасности и не имеют возможности воспрепятствовать правосудию, отметил Шерин. Если футболисты станут отбывать наказание под домашним арестом на базе футбольного клуба «Рязань», то помогут местным спортсменам повысить свой спортивный уровень.

Также это поможет подследственным «тверже встать на путь исправления», добавил парламентарий.

22 февраля новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что ситуация с арестом двух футболистов наносит серьезный урон репутации российского футбола.

В начале октября 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.