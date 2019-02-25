Прямой эфир
Сюжет:

Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева для тренировок в Рязани

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены будут проживать на территории базы футбольного клуба «Рязань» и тренировать местных спортсменов, уточнил в обращении парламентарий.

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»
Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов, выборах президента РФС и политической карьере Шипулина

В качестве доводов о необходимости ареста Кокорина и Мамаева следствие предоставило только догадки, отметил представляющий в ГД Рязанскую область депутат. Доказательств, что футболисты угрожали участникам судопроизводства, нет, уверен депутат. Об этом сообщает 25 февраля «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Мамаев и Кокорин полностью признали свою вину, не представляют общественной опасности и не имеют возможности воспрепятствовать правосудию, отметил Шерин. Если футболисты станут отбывать наказание под домашним арестом на базе футбольного клуба «Рязань», то помогут местным спортсменам повысить свой спортивный уровень.

Также это поможет подследственным «тверже встать на путь исправления», добавил парламентарий.

22 февраля новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что ситуация с арестом двух футболистов наносит серьезный урон репутации российского футбола. 

В начале октября 2018 года Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колобков высказался о Кокорине и Мамаеве
Мамаев сыграл в футбол с надзирателями Бутырки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017