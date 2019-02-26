Лавров обсудил с властями Гонконга увеличение срока безвиза для россиян

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель исполнительной власти специального административного района КНР Гонконг Кэрри Лэм обсудили в ходе переговоров возможность увеличения срока безвизового режима для россиян. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Речь шла о продлении его срока с 14 до 30 дней и перспективах открытия в РФ торгового представительства Гонконга.

Как рассказал журналистам высокопоставленный российский дипломатический источник, продление безвиза до месяца, как это уже было сделано с другим спецрайоном КНР Макао, было бы удобно не столько путешественникам, сколько бизнесменам.

«Ежегодно Гонконг посещает порядка 66 млн туристов, от нас — всего 150 тыс. человек в год», — пояснил он во вторник, 26 февраля.

На встрече с Лавровым Лэм также предложил направлять на обучение в Гонконг больше российских студентов. Китайский язык крайне популярен в России, однако подавляющая часть россиян предпочитает проходить стажировки на материковом Китае и только несколько десятков российских студентов учатся в Гонконге.

Лавров прилетел в Гонконг с визитом в понедельник, 25 февраля. Встреча с Лэмом прошла утром во вторник. В настоящее время российский министр отправился в Учжэнь, где состоятся переговоры с его китайским коллегой Ван И.

22 февраля Лавров и глава МИД Кипра обсудили урегулирование кипрского конфликта. По итогам встречи глава МИД РФ заявил, что система внешних гарантий безопасности Кипра не отвечает современным реалиям и нынешнему международно-правовому статусу республики.