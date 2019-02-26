Курящий на перроне Ким Чен Ын попал на видео
Лидер КНДР Ким Чен Ын попал на видео во время перекура на станции китайского города Наньнин, сообщает 26 февраля Associated Press.
На видео северокорейский лидер разговаривает с чиновником КНДР. Отмечается, что на записи была замечена и сестра главы государства Ким Е Чжон. Она держала хрустальную пепельницу.
Несмотря на проведение общенациональной кампании против курения, лидера КНДР часто замечают с сигаретой в руках, пишет издание.
После небольшой остановки в Наньнине бронепоезд Кин Чен Ына прибыл во Вьетнам. В городе Ханое 27–28 февраля лидер КНДР намерен повести двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Их первый саммит прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.