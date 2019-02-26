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Милонов выступил против шестидневной недели в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпросвещения Ольге Васильевой провести «общероссийский школьный референдум» во всех российских регионах, на который будет выдвинут вопрос отказа от шестидневной недели в образовательных учреждениях. Об этом говорится в обращении парламентария к министру.

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В своем послании Милонов отметил, что за последние годы нагрузка на школьников значительно возросла с вводом новых предметов и увеличением суммарного количества учебных часов. Теперь, по его словам, дети часто учатся по шестидневному расписанию и каждый день посещают по шесть-восемь уроков. Кроме того, Милонов подчеркнул, что семьи зачастую становятся заложниками «шестидневки», которая не оставляет времени для совместных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга.

«В данной связи в рамках перманентной реформы образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность пересмотра практики шестидневной образовательной недели для школьников с 1-го по 10-й класс», — говорится в письме Милонова. Выдержку из документа приводит «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что эту реформу необходимо вынести на «общероссийский школьный референдум», который должен пройти в каждом регионе на базе подразделений Минпросвещения. Для организации плебисцита, по мнению Милонова, следует привлечь родительское сообщество, депутатов и специалистов.

Аналогичный референдум уже состоялся в Подмосковье, на нем более 95% школьников и их родителей в проголосовали за пятидневную учебную неделю.

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