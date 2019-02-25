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Проблему буллинга обсудят на форуме «Образование России» в Казани

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Фото: Depositphotos
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Участники II международного форума «Образование России» намерены обсудить проблему буллинга – травли в школах и вузах. Форум откроется в Казани 28 февраля и продлится до 1 марта на площадке «Казань Экспо». Об этом сообщил первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», в рамках форума пройдет панельная дискуссия по проблемам воспитания и психологического климата в образовательных организациях. В ней примет участие доктор психологических наук Витольд Ясвин.

На форуме выступят 150 ведущих российских и зарубежных экспертов. Они обсудят все проблемы образовательного процесса с акцентом на региональный компонент. Для участия в работе казанского образовательного форума зарегистрировались 2,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что администрация соцсети Instagram ужесточает меры к оскорбительным и нежелательным фотографиям, а также к неприятным комментариям, которые оставляют пользователи. Специалисты обучили искусственный интеллект распознавать фото, которые размещают с целью травли. Такие материалы автоматически отправляются на рассмотрение модераторами.

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