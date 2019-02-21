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ЕГЭ захотели дополнить заданиями по оценке soft skills-креативности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пополнится заданиями, оценивающими soft skills-креативность. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

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В четверг, 21 февраля, прошло обсуждение проекта создания IT-классов в школах Москвы с участием мэра столицы Сергея Собянина, представителей отрасли, ректоров ведущих вузов и директоров школ. В ходе обсуждения Кравцов отметил, что в настоящее время создается рабочая группа по данному вопросу.

Инициативу, по его словам, уже поддержала Российская академия наук. Обсуждалась идея и со Сбербанком, и с Агентством стратегических инициатив, передает в четверг, 21 февраля, агентство городских новостей «Москва». Экзамен будет полезен при оценке знаний, полученных в IT-классах, поделился мнением Кравцов.

Дополнительный экзамен к ЕГЭ по оценке soft skills-креативности предлагают сделать добровольным, но рассматривается и перспектива его введения в 9-х классах.

Soft skills — персональные, «мягкие» навыки. Они не специализированные и относятся к опыту человека, а не профессии. Среди них называют умение принимать решение, критичность мышления, организованность, умение работать в команде и коммуникация: умение слушать и договариваться. Этот навык помогает наиболее эффективно решать технические задачи.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Рособрнадзоре утвердили новые правила проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации (ГИА). Выпускники не смогут сдавать и профильный, и базовый экзамен по одному предмету: придется выбирать разные предметы для разных уровней.

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