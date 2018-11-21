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Минпросвещения не собирается отказываться от ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу системы раннего выявления талантов учеников, заявили в ведомстве.

Там отметили, что аттестация в формате ЕГЭ, совершенствование которого продолжится, позволяет школьникам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. «Это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам» — завили «РИА Новости» в пресс-службе.

При этом в министерстве не отрицают необходимость выявления ранней профориентации детей, для чего был запущен проект «Билет в будущее», ориентированный на учащихся 6–11 классов.

21 ноября сообщалось, что замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил в Минпросвещения письмо с предложением заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. В ведомстве заявили, что пока не получали данное обращение.

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