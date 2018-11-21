В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к главе Минпросвещения.

Депутат отмечает, что, по мнению многих родителей и педагогов, система федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке.

«В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — цитирует письмо Чернышова «РИА Новости».

Депутат предлагает заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов. По его мнению, она должна базироваться на трех компонентах: результатах профориентации, оценках ученика и его социальной активности. На основе этих данных будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз.

Парламентарий предлагает анализировать эту информацию с помощью блокчейн-технологии, позволяющей с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

В конце октября министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с участниками российского движения школьников заявила, что в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ может войти история.