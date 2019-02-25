Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, в соответствии с которым малообеспеченные пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты к пенсиям сверх величины прожиточного минимума. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает сайт правительства.

«Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации», — говорится в документе.

Также законопроект предусматривает выплаты сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году из-за процедуры определения размера социальных доплат.

20 февраля президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Прожиточный минимум в России на I квартал 2019 года установлен для пенсионеров в размере 8583 рубля.