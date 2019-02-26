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За границей дозволено: военнослужащим написали памятку поведения

За рубежом солдатам и офицерам рекомендуют придерживаться служебной легенды, молчать в Сети и не поддаваться на провокации
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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За границей дозволено: военнослужащим написали памятку поведения
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2019-02-25 16:57:18
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Памятку о том, как военнослужащие должны вести себя при выполнении специальных задач за рубежом, разработало Минобороны. В частности, им запрещается использовать смартфоны и другие гаджеты с геолокацией. В разговорах и переписке даже с членами семьи нельзя раскрывать место своей дислокации. Также военнослужащим нельзя поддаваться на провокации, например реагировать на оскорбления со стороны мирных жителей в свой адрес или по отношению к России. При попытке вербовки военные должны тут же обратиться к командиру. Несмотря на название, памятка — это документ строгой отчетности. И его нарушение может повлечь наказание вплоть до уголовной отвественности.

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ» уже поступила в войска, рассказали «Известиям» в Минобороны. Ознакомление личного состава с документом проходит под роспись, так как за нарушение ряда пунктов, прописанных в нем, предусмотрено серьезное наказание — от прерывания командировки до дисциплинарной и уголовной ответственности. Запреты, указанные в памятке, подкреплены соответствующими статьями законов «О государственной тайне», «О статусе военнослужащего» и ведомственными приказами.

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Придерживаться легенды

В памятке (имеется в распоряжении «Известий») прописаны обязанности военнослужащих, находящихся в командировках за границей. Документ состоит из двух частей. В первой рассказывается, как военные должны вести себя в той или иной ситуации. Во второй части перечислены запреты, несоблюдение которых может нанести урон обороноспособности страны. В памятке говорится, что солдаты и офицеры должны знать основные сведения о стране пребывания, ее госорганах, внешней и внутренней политике, исповедуемых религиях и двусторонних отношениях с Россией. Эти сведения военнослужащие получат на специальных занятиях перед отправкой за границу.

В командировке надо с уважением относиться к традициям и обычаям народов страны пребывания. С местными жителями общаться уважительно, «проявлять корректность, выдержку и такт, держаться достойно». В то же время «все факты выпадов и оскорблений», направленных против России, а также «по отношению к себе» военнослужащим «необходимо отводить». При этом нельзя допускать «действий, которые могут быть истолкованы как оскорбление».

загран
Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Солдатам и офицерам рекомендуется иметь при себе только удостоверение, оставив все служебные документы на родине. Они должны знать и твердо «придерживаться легенды своего пребывания за границей». При возникновении непредвиденных обстоятельств надо тут же обращаться к непосредственному командиру, его же нужно информировать о контактах с иностранцами, враждебно настроенными к России.

В памятке подчеркивается, что в загранкомандировке надо проявлять «высокую бдительность», помнить о том, что спецслужбы иностранных государств стремятся получить секретные сведения и могут пойти на «различные враждебные акции вплоть до склонения к госизмене».

Молчать в Сети

Военным также рекомендуется не использовать личных мобильных телефонов и электронных устройств, имеющих выход в интернет и функцию определения местоположения. Нельзя публиковать в интернете, в том числе в соцсетях, служебную информацию: материалы, раскрывающие наименования воинских частей и их дислокацию, элементы организационно-штатной структуры, оснащенность оружием и спецтехникой.

загран
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также не допускается обработка и хранение служебных сведений на личных магнитных и иных носителях. Нужно быть осторожным и в общении с родственниками. Во время телефонных разговоров с ними нельзя называть страну пребывания и характер служебных задач.

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Если будут вербовать

За пределы воинской части выезжать можно только с разрешения своего непосредственного начальника. Находясь вне расположения части, не рекомендуется вести с другими гражданами служебные разговоры.

В полиции, в случае задержания, военнослужащий должен требовать представителя российского посольства: до его появления не отвечать на вопросы, не подписывать протоколов и бумаг, а также не поддаваться на угрозы и запугивания. При несчастном случае, который привел к госпитализации, при первой возможности любым путем уведомить командование.

В случае попытки вербовки рекомендуется «проявить выдержку». Сразу не принимать решение, а, сославшись не необходимость, обдумать предложение, выиграть время, чтобы получить возможность сообщить о произошедшем своему командиру.

В памятке описаны основные правила сохранения гостайны, говорит военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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— Солдаты и офицеры должны знать, откуда исходит угроза, — считает он. — Военнослужащими всегда интересовались разведки других стран, поэтому в первую очередь им надо сократить контакты с иностранцами. Замполиты объяснят, как надо вести себя за границей. Контрразведчики — расскажут об основах сохранения гостайны.

Подобные памятки существуют во многих армиях мира, в том числе американской, британской и французской, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В советское время была похожая памятка для военнослужащих, которые проходили службу за границей в странах Варшавского договора, Афганистане, Кубе, Вьетнаме и Монголии, — рассказал эксперт. — Памятка обязывала соблюдать законы и местные обычаи, достойно себя вести. Были запрещены контакты с иностранцами, если это не относилось к служебным обязанностям. Интернета и мобильных телефонов тогда не было, но были обычные фотоаппараты и видеокамеры, поэтому запрещалось сниматься вместе с иностранцами.

В России сейчас совершенствуется законодательство, касающееся сохранения гостайны. В феврале этого года депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О статусе военнослужащих», запрещающие военнослужащим пользоваться устройствами для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, а также рассказывать о своей службе в СМИ и в Сети. Пункты из этого закона вошли в новую памятку.

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