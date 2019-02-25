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Единую диспетчерскую службу скорой помощи создадут в Башкирии

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В Республике Башкортостан планируют создать единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи. О ходе выполнения работ сообщил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве Башкирии.

По его словам, с 1 апреля 2019 года на территории республики начнут проводить мониторинг своевременного исполнения вызовов службы скорой помощи по данным ГЛОНАСС. Осуществлять работу будут Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф, пишет «МедиаКорСеть».

Единая диспетчерская служба будет отправлять на вызовы ближайшие свободные бригады медиков вне зависимости от их территориальной принадлежности. Время прибытия не должно превышать 20 минут, а вся информация о вызовах будет зафиксирована в электронной медкарте пациента в автоматическом режиме.

Для реализации проекта специально для медиков было разработано мобильное приложение, которое позволит получать доступ и просматривать электронную медкарту пациента. Также будет закуплено порядка 305 планшетов.

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