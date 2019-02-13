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Почти 30 передвижных ФАПов закупят в Башкирии

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В Республике Башкортостан планируют закупить 27 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы). Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в министерстве здравоохранения республики.

Согласно данным портала госзакупок, стоимость одного ФАПа составляет около 8,5 млн рублей. В 2019 году планируется приобрести 27 передвижных пунктов. Мобильные медкомплексы будут обслуживать населенные пункты с малым количеством жителей, пишет ИА «Башинформ».

На данный момент на территории республики работает 2064 ФАПа, что в два раза больше, чем по всей стране. Из них в 152 пунктах работают только медсестры, 72 находятся в аварийном состоянии, а 125 закрыты из-за нехватки специалистов. При этом 80% всех ФАПов размещены в арендуемых помещениях.

Задачу обеспечить население качественной медицинской помощью поставил Владимир Путин в мартовском предвыборном послании Федеральному Собранию.

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