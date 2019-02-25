Раненный тигром житель Приморья оказался браконьером

Житель Приморья, пострадавший при нападении амурского тигра в тайге, оказался браконьером. Как сообщила краевая администрация, теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел в 16 февраля в Красноармейском районе Приморского края. В больницу поступил мужчина с обширными рваными ранами головы, лица и рук, нанесенными крупным зверем. Сам пострадавший заявил, что он был в тайге, и на него неожиданно напал тигр.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, пострадавший занимался в тайге браконьерством, а перед нападением он проверял петли на кабанов.

«Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Тигр, защищаясь, прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья», — говорится в сообщении на сайте администрации Приморского края.

Панкратов сообщил, что в районе, где произошел инцидент, было обнаружено шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был произведен выстрел. Он отметил, что сам тигр скрылся, не оставив следов. Сотрудники департамента сейчас проводят мониторинг территории.

В конце 2018 года сообщалось, что тигр напал на служебных собак приморских пограничников. Хищник утащил животных в лес и растерзал.