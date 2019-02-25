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В России предложат узаконить пожизненные выплаты за моральный вред

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jan Haas
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В России предложили закрепить в законодательстве право граждан на получение пожизненной компенсации в случае причинения морального вреда вследствие ущерба здоровью. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

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Как передает 25 февраля RT, глава организации собирается направить соответствующее предложение в профильные комитеты Госдумы и Совфеда. Он отметил, что ущерб здоровью человека может повлечь необратимые и неизлечимые последствия, но в российском законодательстве предусмотрено только единовременное взыскание за моральный вред.

«Например, в результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке», — пояснил Аманлиев.

В то же время глава общественной организации отметил, что в законопроекте предлагается сохранить единоразовую компенсацию за причинение морального вреда, которая предусмотрена в действующем законодательстве.

22 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий.

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