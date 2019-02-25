В Уфе пьяная школьница спровоцировала драку в «Макдональдсе»

В Уфе пьяная несовершеннолетняя посетительница «Макдональдса» спровоцировала в ресторане драку. Видео инцидента появилось в Сети.

По сообщениям местного телеканала «Вся Уфа», нетрезвая школьница накинулась на одного из посетителей, после чего тот подрался с другим.

На кадрах видно, как двое молодых людей ожесточенно избивают друг друга. В свою очередь, несовершеннолетняя зачинщица драки, заметив правоохранителей, сбежала вместе с подругами.

24 февраля сообщалось, что в московском районе Люблино в одной из саун произошла стрельба. Ранив мужчину, группа неизвестных скрылась на легковом автомобиле. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.