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В Кронштадте пьяная мать выгнала ребенка на мороз без куртки и обуви

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские Санкт-Петербурга и попечительские органы проводят проверку, после того как мать выгнала восьмилетнего сына на мороз без куртки и обуви в воспитательных целях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 25 ноября в доме 21Б по Советской улице в Кронштадтском районе Северной столицы. Ребенка без обуви и верхней одежды заметили прохожие. Сначала мальчика отвезли в полицию, где он рассказал, что мама таким образом наказала его, и назвал свой адрес. Ребенка отогрели и передали в центр социальной помощи семье и детям, пишет сайт kp.ru.

По месту жительства ребенка выехал наряд полиции. В квартире оперативники застали нетрезвую мать мальчика, у которой оказались еще двое детей от разных мужей. В настоящее время ею занимаются надзорные органы, а ребенка из центра забрал родной отец, который живет отдельно. Пока мальчик будет жить с ним.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что школьница в Тюмени пять часов шла пешком из-за равнодушия кондуктора.

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