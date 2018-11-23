СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой

Управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая избивала учеников. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

Сотрудниками СК были проведены неотложные следственные действия, также изъято средство преступления — скакалка. Дело возбуждено по статье ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В ходе расследования будет установлено, являлся ли этот случай частным или педагог неоднократно избивала школьников.

22 ноября сообщалось, что в одной из школ Архангельской области покинула должность учительница физкультуры, избившая учеников скакалкой. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях. Пострадавшие дети являются воспитанниками детского дома.