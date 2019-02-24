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Мужчина получил огнестрельное ранение в сауне на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Стрельба произошла в одной из саун в московском районе Люблино. Один человек получил огнестрельное ранение.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в сауне «Наманган», расположенной на улице Ставропольская.

По словам собеседника агентства, ранив мужчину, группа неизвестных скрылась на легковом автомобиле. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее, 15 февраля, массовая драка произошла около кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, кроме того, пострадала иномарка.

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