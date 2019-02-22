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Школьница в Белоруссии умерла от удушения собственным рюкзаком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Третьеклассница в Белоруссии скончалась в результате удушения собственным рюкзаком. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

ЧП произошло в Новогрудском районе. Девочка решила перелезть через забор, стоящий на приусадебном участке, но зацепилась рюкзаком за штакетник и повисла над землей, что и привело к удушению, сообщает телеканал «360».

Никого из взрослых рядом не оказалось, и ребенок скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

13 февраля сообщалось, что следователи во Владивостоке устанавливают причины смерти шестиклассника во время урока. По информации СМИ, ребенок потерял сознание во время занятия, а врача в школе не оказалось. 

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