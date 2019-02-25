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Стала известна судьба экипажа разбившегося в Техасе грузового самолета

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Фото: Twitter.com
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Три члена экипажа стали жертвами крушения грузового самолета Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в штате Техас. Об этом 24 февраля сообщается на сайте авиакомпании Atlas Air, являвшейся оператором самолета.

Сотрудники авиакомпании также выразили соболезнования родным погибших. Расследование инцидента продолжается.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.

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