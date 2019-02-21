Три человека погибли при крушении военного вертолета на западе Алжира
По меньшей мере три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.
Воздушное судно потерпело крушение в нежилом сельскохозяйственном районе в ночь на 21 февраля, сообщает новостной портал Analgeria.
10 февраля три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 ВВС Эфиопии на территории миротворческой миссии ООН в районе Абьей (граница Судана и Южного Судана). Всего на борту находились 23 солдата.