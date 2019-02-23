Грузовой самолет потерпел крушение на юге США

В штате Техас на юге США потерпел крушение грузовой самолет авиакомпании Atlas Air. Об этом в субботу, 23 февраля, рассказал местный телеканал KHOU со ссылкой на офис шерифа.

«Boeing 767, совершавший перелет из Майами в Хьюстон, потерпел крушение примерно в 12:45», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Сведений о пострадавших нет, но, по предварительной информации, на борту самолета находились три человека.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.