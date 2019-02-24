Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем. Постановка была заменена на творческий вечер артиста Евгения Князева, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

«Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве» из-за нездоровья. И хотя спектакль был заменен на творческий вечер Евгения Владимировича Князева, многие зрители сдали билеты», — рассказал он.

Схожая ситуация произошла 22 февраля с постановкой «Последние луны». Лановой, как обычно, приехал в театр за час до спектакля и почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи констатировали повышенное артериальное давление и запретили ему выходить на сцену. В итоге труппа решила сыграть ту часть спектакля, в которой Лановой не принимает участие.

16 января президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Василия Ланового с 85-летним юбилеем.

В репертуаре актера более сотни ролей. Одна из любимых ролей Ланового — Анатоль Курагин в «Войне и мире» Сергея Бондарчука. В «17 мгновениях весны» артист предстал в образе генерала Карла Вольфа. Самым знаменитым фильмом с участием актера является картина «Офицеры». В Театре Вахтангова Лановой служит с 1957 года.