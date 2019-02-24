На Украине создали рекламу с «уничтожением» самолета МиГ-29

Украинская компания Spetstechnoexport на своем стенде на Aero India 2019 показала рекламу системы ПВО С-125М «Печора». В проморолике данный комплекс «сбивает» самолет, по очертаниям напоминающий российский МиГ-29.

Видео транслировалось на большом экране на стенде компании, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что оборонные предприятия страны продолжают успешную модернизацию зенитного ракетного комплекса С-125 «Печора». По его словам, дальность поражения обновленного ЗРК составит более 40 км, высота — 25 км. При этом эксперты полагают, что увеличение радиуса действия комплекса отрицательно скажется на его точности, уточняет RT.

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году после госпереворота в республике и проведения референдума в Крыму о присоединении к РФ. Киев до сих пор не признал итоги референдума и считает полуостров оккупированной территорией, Москва, в свою очередь, отвергает обвинения и заявляет, что голосование соответствовало нормам международного права.

Весной того же 2014 года начался вооруженный конфликт в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил. При этом агрессором новые украинские власти назвали Россию. Москва неоднократно отмечала, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Очередной этап обострения отношений пришелся на 25 ноября 2018 года, когда в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.