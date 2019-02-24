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Курц заявил о необходимости изменений в ЕС

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Европейский союз нуждается в изменениях, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете The Washington Post. По его мнению, ЕС должен стать сильнее, а для этого в первую очередь необходимо уладить ситуацию с мигрантами и провести Brexit.

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«Я надеюсь, что мы снова сможем стать экономически более конкурентоспособными, потому что экономическая мощь Европы не является данностью. Мы должны усердно работать для этого», — добавил представитель Австрии, отметив, что стремится к модернизации, а не развалу Евросоюза.

Вместе с тем канцлер надеется, что сообществу удастся заключить с Великобританией сделку до момента ее выхода из ЕС. В противном случае пострадает экономическое положение обеих сторон, а Лондон погрязнет в хаосе. Однако Курц усомнился в поддержке британским парламентом соглашения об условиях Brexit, предложенного Терезой Мэй.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, после чего начнется переходный период, во время которого будут решаться спорные вопросы.

5 января члены палаты общин отвергли предложенное Мэй соглашение об условиях Brexit. 21 января премьер-министр представила новый вариант документа. В ответ парламентарии подготовили свои поправки, некоторые из них были приняты 29 января.

31 января председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не собирается пересматривать «неидеальное» соглашение по условиям Brexit. 3 февраля Мэй отправилась в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку на условиях отсутствия жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия — данный вопрос является камнем преткновения в переговорах Великобритании и Евросоюза.

На данный момент на острове нет границ между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. Лондон настаивает на полноценной границе, а в Брюсселе предупреждают, что это может спровоцировать в регионе экономический и внутриполитический кризис.

Если Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях процесса, то не исключена вероятность Brexit без сделки. В этом случае Великобритания потеряет членство в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке. Кроме того, все продаваемые на европейском рынке британские товары станут облагаться пошлинами.

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