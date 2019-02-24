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Более 20 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 20 рейсов задерживаются в столичных аэропортах в воскресенье, 24 февраля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В аэропорту Внуково откладываются вылеты трех самолетов, в Домодедово — семи. Также руководство аэропорта отменило 10 рейсов. В настоящий момент известно об одном задержанном вылете из Шереметьево.

Ранее 24 февраля в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. С 21:00 в столице и области ожидается порывистый ветер до 15 м/с.

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