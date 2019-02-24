Закрывшая в доме трехлетнюю дочь кировчанка делала селфи, пока ребенок умирал

В Кирове 21-летняя Мария П., оставившая свою трехлетнюю дочь в квартире на неделю без еды и воды, делала селфи в то время, когда ее ребенок умирал. Фотографии она публиковала на своей странице в Instagram.

Так, в пятницу, 22 февраля, Мария П. разместила в социальной сети свое отретушированное фото. На тот момент ребенок уже два дня находился дома один. 20 февраля, в день рождения дочери, девушка опубликовала с ней общую фотографию, назвав ребенка своей «жизнью» и пожелав ей стать «самой счастливой и здоровой». Предполагается, что в этот момент ребенок был уже мертв.

23 февраля суд арестовал кировчанку на два месяца. По данным журналистов, девушка крайне хладнокровно отреагировала на свой арест. Также оказалось, что ранее Мария П. уже была судима по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Ей назначили штраф в размере 7 тыс. рублей, который она так и не оплатила.

Как рассказали накануне в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кировской области, мать ребенка не раскаивается в случившемся. Она подтвердила, что перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды.