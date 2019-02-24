Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля

Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом блогер рассказал в сети «ВКонтакте».

Нецензурной брани или оскорблений в посте не было, однако в Facebook заявили, что запись «противоречит нормам сообщества».

«Было совершенно обычное поздравление. Единственное, что было не просто с 23 Февраля, я подошел более глубоко, то есть стихи нашел интересные. Это достаточно важный день», — цитирует Колясникова RT.

Блогер выразил недоумение баном, отметив, что придраться в публикации было буквально не к чему.

«Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня всё получилось. Это не случайность и не массовые обращения — я отправил жалобу, и бан подтвердили», — добавил он.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Facebook начал блокировать посты со скандальными фотографиями президента Франции Эммануэля Макрона.