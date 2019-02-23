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Бросившая умирать трехлетнюю дочь кировчанка хладнокровно отреагировала на арест

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из зала заседания суда, где решался вопрос об аресте 21-летней Марии П. из Кирова. По данным следствия, женщина на неделю оставила в квартире свою трехлетнюю дочь без еды и воды. Ребенок скончался от обезвоживания и переохлаждения.

Мать из Кирова намеренно оставила ребенка на неделю без еды и воды

Суд арестовал кировчанку на два месяца. По данным журналистов, девушка крайне хладнокровно отреагировала на свой арест. Также оказалось, что ранее Мария П. уже была судима по статье о мошенничестве в сфере кредитования. Ей назначили штраф в размере 7 тыс. рублей, который она так и не оплатила.

Как рассказали накануне в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, мать ребенка не раскаивается в случившемся.

«Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Просто хладнокровно говорит: «Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды», — заявили в ведомстве.

Ранее в столичном регионе произошел другой резонансный случай с участием малолетних детей и их родителей. 18 февраля автомобилисты обнаружили ребенка, шедшего по обочине МКАД с мешком на голове. По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает, она была арестована на два месяца.

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