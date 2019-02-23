Появились фото оставившей ребенка без еды и воды матери из Кирова

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии 21-летней Марии из Кирова, которая на неделю закрыла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды. Тело ребенка нашла бабушка, которая почувствовала неладное. По ее словам, перед этим она практически каждый день звонила дочери и интересовалась, как дела у нее и внучки. Та отвечала, что всё в порядке.

Журналисты отмечают, что у девушки было три страницы в Instagram. С начала января она активно начала выкладывать фотографии цветов и мужских рук, писать сообщения о любви. Однако последняя запись была посвящена дню рождения дочери — на тот момент малышка уже скончалась от обезвоживания.

Сообщается также, что девушка была подписана на большое число пабликов с секс-контентом и активно выкладывала видеозаписи из баров.

По словам бабушки погибшего ребенка, они с дочерью созванивались каждый день, она часто приезжала в гости. Женщина сама содержала дочь и внучку — девушка не работала.

Как рассказали накануне в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, мать ребенка не раскаивается в случившемся.

«Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Просто хладнокровно говорит: «Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды», — говорили в СК.

Ранее в столичном регионе произошел другой резонансный случаем с участием малолетних детей и их родителей. 18 февраля автомобилисты обнаружили ребенка, шедшего по обочине МКАД с мешком на голове. По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает, она была арестована на два месяца.